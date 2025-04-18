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Модель из России попал в страшное ДТП в Таиланде

SHOT: модель из России разбился в страшном ДТП в Таиланде
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Telegram-канал SHOT

Модель из России попал в ДТП в Таиланде во время празднования местного Нового года. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Никита Матвеев разбился на своем мотороллере в Бангкоке 13 апреля. В эти же дни жители Таиланда отмечают Сонгкран — местный Новый год. У жителей страны принято в эти дни обливаться водой и поливать все вокруг», — говорится в сообщении.

По информации источника, проезжая часть была мокрая, поэтому водитель не справился с управлением и врезался в бордюр. В результате ДТП мужчина сломал бедро: потребовалась операция, за которую модель отдал 700 тысяч рублей.

Также сообщается, что в настоящее время мужчина может ходить только на костылях.

До этого сообщалось, что элитный автопарк и коллекцию квартир обнаружили у главы районного отдела СК Татарстана. У Эдуарда Закирова, главы СК по Приволжскому району Казани, нашли три частных дома, две квартиры в долевом строительстве, три парковочных места, автомобиль Porsche Cayman стоимостью около 16 млн рублей и машину Jeep Grand Cherokee.

Ранее «Газель» унесло ветром вместе с мусором в Новосибирске.

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