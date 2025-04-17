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«Газель» унесло ветром вместе с мусором в Новосибирске, и это попало на видео

В Новосибирске на видео попало, как «Газель» ветром унесло с парковки

В Новосибирске припаркованную «Газель» снесло ветром. Об этом сообщает Telegram- канал ACT-54 Black.

«Газель», припаркованную на территории микрорайона Чистая Слобода, снесло сегодняшним ветром вместе с мусором, который летал по парковке. А на пересечении улиц Станционной и 2-й Станционной улетел шлагбаум ЖД переезда», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как неуправляемый транспорт начинает двигаться вперед.

До этого сообщалось, что в Москве Mercedes врезался в трактор. На опубликованных в сети кадрах видно, что мини-трактор перевернулся, возле транспорта собрались сотрудники коммунальных служб. Кроме того, повреждения получил черный автомобиль Mercedes: у машины сломаны капот и бампер. На записи также видно, что в момент столкновения сработали подушки безопасности.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мотоцикл вспыхнул после столкновения с авто в Дзержинске.

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