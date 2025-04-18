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Элитный автопарк и коллекцию квартир нашли у главы районного отдела СК Татарстана

Элитный автопарк и квартиры нашли у главы районного отдела СК Татарстана
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Telegram-канал Mash

Элитный автопарк и коллекцию квартир обнаружили у главы районного отдела СК Татарстана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Элитный автопарк и коллекцию квартир на 400 млн рублей нашли во время проверки главы районного отдела СК Татарстана. Которого задержали за взятку в особо крупном размере от местного бизнесмена», — говорится в сообщении.

По информации источника, у Эдуарда Закирова, главы СК по Приволжскому району Казани, нашли три частных дома, две квартиры в долевом строительстве, три парковочных места, автомобиль Porsche Cayman стоимостью около 16 млн рублей и машину Jeep Grand Cherokee.

Кроме того, у его безработной матери и супруги обнаружили четыре квартиры в Казани на улицах Чехова, Вишневского, Батыршина и Шоссейной, Porsche Cayenne Turbo, BMW 730 DXDrive, Mercedes-benz V-class, BMW X6 drive 30d, BMW X7 drive 40i и два парковочных места. Так, общая стоимость имущества, зарегистрированного на Закирова и членов его семьи, составила 400 млн рублей. В марте 2025 года мужчину отстранили от работы. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, а ее результаты передали главе СК Бастрыкину.

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