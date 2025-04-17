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Mercedes влетел в мини-трактор в Москве и попал на видео

В Москве мини-трактор перевернулся от тарана Mercedes
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Кадр из видео/Telegram-канал «Агентство «Москва»»

В Москве Mercedes врезался в трактор. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Mercedes влетел в машину коммунальщиков на улице Ляпунова, в результате мини-трактор опрокинулся на бок. Пострадал один человек», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мини-трактор перевернулся, возле транспорта собрались сотрудники коммунальных служб. Кроме того, повреждения получил черный автомобиль Mercedes: у машины сломаны капот и бампер. На записи также видно, что в момент столкновения сработали подушки безопасности.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что во Владивостоке 10 апреля автомобиль Nissan Cube сбил марафонца. Несколько уличных камер запечатлели инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сбивает человека. От удара марафонец отлетает на несколько метров, после чего пытается встать, но безуспешно.

Ранее мотоцикл вспыхнул после столкновения с авто в Дзержинске.

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