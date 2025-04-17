Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстанский общественник похвалил мужчину, который порезал мотоциклиста на АЗС

Readovka: общественник похвалил мужчину, порезавшего ножом мотоциклиста
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Readovka»

Казахстанский общественник похвалил мужчину, который порезал ножом российского мотоциклиста на АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Казахстанский общественник похвалил мужчину, пырнувшего ножом мотоциклиста из России, и сказал русским «сидеть у себя на болотах», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 апреля на заправке в Жамбылской области Казахстана. Камеры видеонаблюдения запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ножом подходит к москвичу и ударяет его в живот. Известно, что после нападения злоумышленник сел в автомобиль и уехал.

По словам очевидцев, причиной произошедшего мог стать конфликт между водителями возле кассы. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя, в настоящее время он находится в изоляторе.

Также сообщается, что пострадавшим оказался 32-летний россиянин, который в 2022 году переехал в Казахстан. При этом у мотоцикла, на котором мужчина приехал на заправку, — московские номера.

Ранее раненный в Казахстане мотоциклист попросил охрану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами