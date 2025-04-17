Казахстанский общественник похвалил мужчину, который порезал мотоциклиста на АЗС

Казахстанский общественник похвалил мужчину, который порезал ножом российского мотоциклиста на АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Казахстанский общественник похвалил мужчину, пырнувшего ножом мотоциклиста из России, и сказал русским «сидеть у себя на болотах», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 апреля на заправке в Жамбылской области Казахстана. Камеры видеонаблюдения запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ножом подходит к москвичу и ударяет его в живот. Известно, что после нападения злоумышленник сел в автомобиль и уехал.

По словам очевидцев, причиной произошедшего мог стать конфликт между водителями возле кассы. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя, в настоящее время он находится в изоляторе.

Также сообщается, что пострадавшим оказался 32-летний россиянин, который в 2022 году переехал в Казахстан. При этом у мотоцикла, на котором мужчина приехал на заправку, — московские номера.

Ранее раненный в Казахстане мотоциклист попросил охрану.