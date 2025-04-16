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Ким Чен Ын прокатился на Aurus в Пхеньяне, чтобы попросить прощения

Ким Чен Ын приехал на Aurus, чтобы попросить прощения у новоселов в Пхеньяне
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kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на Aurus, чтобы открыть новый квартал высокоэтажных жилых домов в Пхеньяне и попросить прощения у новоселов. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«15 апреля в торжественной обстановке состоялась церемония завершения строительства жилых домов на 10 тыс. квартир — третьей очереди жилищного строительства в районе Хвасон», — говорится в публикации.

На изображениях, опубликованных в сети, видно, что Ким Чен Ын прибыл на мероприятие на автомобиле Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин. В ходе церемонии северокорейский лидер обнял новоселов и попросил прощения за то, что новые дома не были построены раньше.

До этого вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков назвал отечественные автомобили Aurus дорогими.

«До этого у меня был BMW — с пробегом больше 400 тысяч км. <…> Так его чаще ремонтировали, чем он ездил! И тут нам выделили «Аурусы». Шикарные автомобили! Особенно приятно, что российские. Но… Дорогие они», — пояснил он.

Ранее стало известно, что GAC отзовет в России кроссоверы GS8 из-за опасной неисправности.

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