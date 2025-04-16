GAC отзовет в России кроссоверы GS8 из-за опасной неисправности

Российское отделение GAC Motor (ООО «ГАК Мотор Рус») объявило сервисную кампанию по кроссоверам GS8.

Так, из-за сложных условий эксплуатации в России на ряде машин наблюдается повышенная вибрация двигателя, что приводит к ослаблению резьбового соединения насоса высокого давления и трубки. Это может грозить утечкой топлива и возгоранием.

На автомобилях увеличат момент затяжки гайки топливопровода.

В июле 2024 года сообщалось, что в России за два месяца сгорели три кроссовера GAC.

Первый GAC за 2,6 млн рублей сгорел на трассе М12 в мае 2024 года. Алексей (имя изменено) вместе с женой ехал от родственников, из Оренбурга в Москву. У заправки из-под капота пошел дым, тут же вспыхнула водительская дверь. Сначала Алексей не мог остановить машину, затем заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожженным частям тела, сгорели волосы на голове. Супруга в это время выпрыгнула на ходу.

Автомобиль помогли потушить сотрудники АЗС.

Еще один кроссовер GAC вспыхнул на ходу под Саратовом в июне. Предварительно, у кроссовера протекала топливная магистраль. GAC GS5 2022 года выпуска приобрели около месяца назад для служебных целей.

Третий GAC GS8 вспыхнул под Краснодаром во время движения.

Ранее сообщалось, что владельцы китайских автомобилей GAC жалуются на треснувшие люки.