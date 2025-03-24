В Госдуме назвали автомобили Aurus дорогими

Вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков назвал отечественные автомобили Aurus дорогими. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«До этого у меня был BMW — с пробегом больше 400 тысяч км. <…> Так его чаще ремонтировали, чем он ездил! И тут нам выделили «Аурусы». Шикарные автомобили! Особенно приятно, что российские. Но… Дорогие они», — пояснил Даванков.

В феврале 2025 года Telegram-канал «Юнашев Live» сообщил, что вместо немецких BMW и корейских Genesis стоимостью 20–30 млн рублей руководители Госдумы высокого ранга ездят на автомобилях Aurus за 40 млн рублей. Рядовым депутатам полагаются стретч-седаны Lada Aura, стоимость которых составляет до 3 млн рублей за единицу.

Публикация «Юнашев Live» сопровождалась видеокадрами с парковки у фасада здания Госдумы на Охотном ряду в Москве. Там были припаркованы не менее четырех седанов Aurus Senat со спецсигналами.

Ранее сообщалось, что чиновников Минтранса пересадят на Lada Iskra.