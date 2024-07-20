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В автомобилях GAC нашли еще одну серьезную проблему

SHOT: владельцы китайских автомобилей GAC жалуются на треснувшие люки

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Телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Владельцы автомобилей GAC в России пожаловались на треснувшие во время поездки люки. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«GAC GS8 2023 года в максимальной комплектации житель столицы купил в марте этого года — забирал прямиком из салона. За внедорожник он отдал 4,5 млн рублей. Однако с первой неприятностью он столкнулся уже через 3,5 тыс. километров пробега», — говорится в публикации.

По словам владельца, недавно он ехал в Москве по ровной дороге и внезапно услышал странный звук со стороны люка на крыше. Оказалось, что он треснул. Теперь на крыше машины образовалась дыра. С аналогичной проблемой столкнулись и другие владельцы GAC. По данным канала, причиной поломки люка могла стать жаркая погода или сильная тряска.

До этого в России за два месяца сгорели три кроссовера GAC. Первый из них загорелся на трассе М12 в мае 2024 года. Алексей (имя изменено) вместе с женой ехал от родственников, из Оренбурга в Москву. У заправки из-под капота пошел дым, тут же вспыхнула водительская дверь. Сначала Алексей не мог остановить машину, затем заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожженным частям тела, сгорели волосы на голове. Супруга в это время выпрыгнула на ходу.

Ранее в Москве китайская зарядка привела к пожару в машине Omoda.

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