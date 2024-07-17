В России за два месяца сгорели три кроссовера GAC

Еще один китайский внедорожник GAC загорелся на трассе. Он вспыхнул под Краснодаром во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

«Предположительно, возгорание произошло примерно в том же месте, что и у предыдущих погорельцев, — где изгибается топливный патрубок. Со слов владельца китайца, GAC GS8 2023 года и недавно он был на ТО, никаких проблем обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Первый GAC за 2,6 миллиона сгорел на трассе М12 в мае 2024 года. Алексей (имя изменено) вместе с женой ехал от родственников, из Оренбурга в Москву. У заправки из-под капота пошел дым, тут же вспыхнула водительская дверь. Сначала Алексей не мог остановить машину, затем заело ремень безопасности. Пока мужчина пытался выбраться, получил тяжелые ожоги лица, рук и ног, вся одежда прилипла к обожженным частям тела, сгорели волосы на голове. Супруга в это время выпрыгнула на ходу.

Автомобиль помогли потушить сотрудники АЗС.

Еще один кроссовер GAC вспыхнул на ходу под Саратовом в июне. Предварительно, у кроссовера протекала топливная магистраль. GAC GS5 2022 года выпуска приобрели около месяца назад для служебных целей.

После двух случаев возгорания автомобилей GAC в России Росстандарт инициировал проверку продукции этой компании на соответствие требованиям безопасности. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, какие китайские автомобили наиболее дешево обходятся россиянам в ремонте.