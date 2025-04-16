На видео попало, как хоккеист «Витязя» сломал ворота ЖК и помочился на машины

В Москве мужчина сломал ворота и справил нужду на припаркованные машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Перформанс устроил бывший хоккеист «Витязя» и «Титана» (2 лига) после того, как в домовом чате до него докопались с очередной установкой очередной инновации — GSM-управления. Итог с ущербом в 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина ломает ворота. Также сообщается, что нарушитель справил нужду на припаркованные машины.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина справил нужду на патрульный автомобиль, в котором сидели полицейские. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина справляет нужду на патрульную машину, а потом убегает. Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали материал по данному факту. В настоящее время правоохранители ищут нарушителя.

Кроме того, в Омске неизвестные решили справить нужду под капот припаркованного автомобиля.

Ранее в Москве дрессированный шпиц спасал водителя от Росгвардии.