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На видео попало, как новосибирец справил нужду на патрульный авто с полицейскими

В Новосибирске на видео попал мужчина, справивший нужду на авто с полицейскими

В Новосибирске мужчина справил нужду на патрульный автомобиль, в котором сидели полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный обзор».

«На улице Советов, рядом с одним из баров, неизвестный гражданин устроил настоящий перформанс: в вечернее время он демонстративно справил нужду на патрульный автомобиль ППС. Причем в тот момент в салоне находились сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина справляет нужду на патрульную машину, а потом убегает.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали материал по данному факту. В настоящее время правоохранители ищут нарушителя.

До этого сообщалось, что в Омске неизвестные решили справить нужду под капот припаркованного автомобиля. На размещенных кадрах видно, что неизвестные подошли к синей машине и помочились в нее. При этом очевидцы стали кричать на мужчин, но те не отреагировали.

Ранее сообщалось, что «самая сексуальная дальнобойщица в мире» обнажила зону декольте.

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