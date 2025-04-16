Дрессированный шпиц пытался спасти водителя от Росгвардии и попал на видео в Москве

В Москве на видео попало, как дрессированный шпиц спасал водителя от Росгвардии

В Москве белый дрессированный шпиц пытался спасти своего хозяина от Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Мужчина, работающий водителем, присвоил банковскую карту и телефон, которые однажды забыл в его машине один из пассажиров. Через смартфон преступник набрал кредиты на три миллиона рублей», — говорится в сообщении.

По информации источника, нарушитель купил на три миллиона рублей дорогие телефоны, которые собирался перепродавать. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали задерживать москвича, на его защиту выбежал белый дрессированный шпиц.

До этого сообщалось, что в Подмосковье женщина с гусем переходила проезжую часть в неположенном месте. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина с гусем на поводке переходит проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте.

Кроме того, в Москве доставщик еды не справился с электровелосипедом, попал в аварию и впал в кому. Мужчина вылетел через руль и прокатился несколько метров, повредив себе голову.

Ранее игнорирующий ПДД бобр попался гаишникам в Перми.