Двое россиян помочились под капот автомобиля и попали на видео

Омичи справили нужду под капот припаркованного авто и попали на видео

В Омске неизвестные решили справить нужду под капот припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск Жесть».

«Очевидцы рассказали, что все произошло в пять часов утра на улице Фугенфирова. Двое молодых людей насильно открыли капот, несколько раз пнули машину и справили свою нужду прямо на авто», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что неизвестные подошли к синей машине и помочились в нее. При этом очевидцы стали кричать на мужчин, но те не отреагировали.

До этого в Московской области подрались таксисты.

«В Московской области водители <…> устроили кровавые разборки между собой прямо в жилом дворе. В поселке Голубое, что находится в городском округе Солнечногорск, водители <…> устроили кулачные разборки между собой», — говорится в сообщении Readovka..

Ранее неизвестные расстреляли автобус с пассажирами под Нижним Новгородом.