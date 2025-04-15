Hyundai Motor Group назвал неточными сообщения о планах продать в РФ 50 тыс. автомобилей Kia

Hyundai Motor Group: Kia собирается продать 50 тыс. авто в СНГ, а не в России

Hyundai Motor Group назвал неточными сообщения о планах продать в России 50 тыс. автомобилей марки Kia в 2030 году. Об этом ТАСС сообщили в компании.

«Корейские СМИ неверно обозначили прогнозируемые продажи в регионе СНГ как Россию», — рассказали в пресс-службе Hyundai Motor Group.

До этого стало известно, что южнокорейская компания Kia обновила план по продажам автомобилей на 2025 год, включив в него российский рынок.

В плане есть упоминание о 50 тыс. автомобилей Kia, которые компания планирует реализовать в РФ до конца года. При этом в Северной Америке компания собирается продать за год 1,11 млн машин, в Европе — 774 тыс., в Южной Корее — 580 тыс., а в Индии — 400 тыс.

Также сообщалось, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Ранее стало известно, что на УАЗе впервые за 30 лет соберут новый внедорожник.