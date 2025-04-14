Kia может начать продажи автомобилей в России

Kia включила российский рынок в план по продажам на этот год

Южнокорейская компания Kia обновила план по продажам автомобилей на 2025 год, включив в него российский рынок. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Доля России, которая не была учтена в прошлогодних среднесрочных и долгосрочных целях, снова включена в версию плана этого года», — говорится в публикации.

В ней отмечается, что бизнес-стратегия Kia была скорректирована с учетом международной ситуации, в которой перспективы завершения украинского конфликта «растут» с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. Как ожидается, «возвращение на рынок окажет положительное влияние с точки зрения диверсификации рынка на фоне растущей глобальной неопределенности», сказано в сообщении.

По информации агентства, в плане есть упоминание 50 тыс. автомобилей Kia, которые компания планирует реализовать в РФ до конца года. При этом в Северной Америке компания собирается продать за год 1,11 млн машин, в Европе — 774 тыс., в Южной Корее — 580 тыс., а в Индии — 400 тыс.

До этого в России стартовали продажи машин южнокорейского автопроизводителя KGM (бывший SsangYong).

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