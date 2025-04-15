Светофор вылетел на автомобиль Subaru и попал на видео в Москве

В Москве светофор отлетел на Subaru после тарана автобуса

В Москве 13 апреля светофор отлетел на автомобиль Subaru после тарана автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, автобус снес светофор, а светофор отлетел на автомобиль», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что светофор упал на капот черного автомобиля Subaru. На записи также заметно, что на месте ДТП стоят двое мужчин.

До этого сообщалось, что в Москве доставщик еды не справился с электровелосипедом, попал в аварию и впал в кому. Мужчина вылетел через руль и прокатился несколько метров, повредив себе голову. Очевидцы произошедшего перенесли пострадавшего на остановку. Кроме того, на место ДТП прибыла карета скорой помощи. Медики госпитализировали мужчину с переломом черепа, ушибом головного мозга и открытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время курьер находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в городе Цимлянске Ростовской области 11 апреля сотрудники ДПС избили мотоциклиста, попавшего в ДТП.

Ранее потоки талых вод унесли часть трассы в Сахалинской области.