Велокурьер впал в кому после аварии в Москве

В Москве доставщик еды перелетел через руль электровелосипеда и впал в кому

Доставщик еды не справился с электровелосипедом, попал в аварию и впал в кому. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Инцидент произошел на улице Федосьино, недалеко от станции метро «Рассказовка». Курьер ехал на высокой скорости 40-50 км/ч, увидев пешехода в последний момент, молодой человек резко нажал на тормоз», — говорится в сообщении.

По информации источника, мужчина вылетел через руль и прокатился несколько метров, повредив себе голову. Очевидцы произошедшего перенесли пострадавшего на остановку. Кроме того, на место ДТП прибыла карета скорой помощи. Медики госпитализировали мужчину с переломом черепа, ушибом головного мозга и открытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время курьер находится в тяжелом состоянии.

До этого сообщалось, что в городе Цимлянске Ростовской области 11 апреля сотрудники ДПС избили мотоциклиста, попавшего в ДТП. На кадрах видно, как работники ДПС ногами избивают мотоциклиста, лежащего на траве.

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