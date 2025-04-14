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На видео попало, как гаишники избили попавшего в аварию мотоциклиста в Ростовской области

Под Ростовом на видео попало, как гаишники ногами избили мотоциклиста после ДТП

В городе Цимлянске Ростовской области 11 апреля сотрудники ДПС избили мотоциклиста, попавшего в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Ростов».

«ДТП произошло <...> в Цимлянске - сотрудники устроили погоню за мотоциклистом. Мужчина пытался скрыться от сотрудников, но влетел на мотоцикле в бордюр и улетел в кювет», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Блокнот Волгодонск» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как работники ДПС ногами избивают мотоциклиста, лежащего на траве.

По словам очевидцев, четверым медикам пришлось транспортировать пострадавшего мужчину до автомобиля экстренных служб.

До этого сообщалось, что житель города Андижан на востоке Узбекистана из пневматической винтовки повредил более 50 камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Как заявили в ведомстве, 49-летний мужчина умышленно расстрелял 51 камеру и один радиолокационный комплекс Hikvision, которые были установлены на 29 перекрестках города.

Ранее потоки талых вод унесли часть трассы в Сахалинской области.

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