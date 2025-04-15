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В России рекордно упали продажи электромобилей

«Автостат»: продажи электромобилей в России упали на 70%
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Евгений Биятов/РИА Новости

В России в 1 квартале 2025 года было продано 1,85 тыс. новых электромобилей, что на 69% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты агентства также отмечают, что продажи новых электрокаров в РФ уже девять месяцев подряд (с июля 2024-го) находятся «в минусе». В 2025 году падение только усилилось: в январе оно составило 56%, в феврале – 68%, а в марте – 77%.

Самые популярные бренды электромобилей в России — Zeekr, Avatr и Evolute.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее была названа средняя цена подержанного автомобиля в России.

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