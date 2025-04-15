Названа средняя цена подержанного автомобиля в России

В России в марте 2025 года средняя цена автомобиля с пробегом составила 1,3 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Авто.ру».

«Цены на подержанные автомобили от частных лиц относительно февраля не изменились. В марте 2025 года средняя стоимость таких машин на классифайдах составила 1,28 млн рублей», — говорится в сообщении.

У дилеров такие автомобили подорожали в среднем на 2,2% за месяц, до 2,17 млн рублей.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее сообщалось, что в России сильно выросло количество автомобильных дилеров.