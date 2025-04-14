В России сильно выросло количество автомобильных дилеров

Число автомобильных дилеров в России за год увеличилось на 18%

В России за год количество автомобильных дилерских центров выросло на 18%. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«В России на январь 2025 года числится 4,3 тыс. дилерских центра, что на 649 больше, чем в январе 2024 года (3653 центра). Эта информация опровергает панические сообщения Газпром Автолизинга о том, что в России стремительно закрываются китайские автодилеры», - говорится в сообщении канала.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее были названы 10 самых популярных в России новых автомобилей.