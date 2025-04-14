Названы 10 самых популярных в России новых автомобилей

В России за период с 7 по 13 апреля 2025 года было продано 19,4 тыс. новых легковых машин, что на 33% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по продажам находится седан Lada Granta — россияне приобрели 1,18 тыс. таких машин. На втором месте в рейтинге находится Haval Jolion, показатель которого на минувшей неделе составил 1 тыс. машин. На третьей строчке находится кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (725 ед.). За ним расположились седан и универсал Lada Vesta, объемы реализации которых с учетом кросс-версий составили 720 и 667 экземпляров соответственно.

В топ-10 вошли Lada Niva Legend (644 ед.), Lada Niva Travel (632 ед.), лифтбеки и универсалы Lada Granta (616 и 547 ед. соответственно), Geely Monjaro (519 ед.).

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

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