Таран припаркованных машин эвакуаторщиком попал на видео в Красноярске

В Красноярске мужчина на эвакуаторе протаранил припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
«Первой от него пострадала «Тойота», которая стояла на повороте и осталась без крыла, капота и бампера», — говорится в сообщении.
Telegram-канал «ЧП Красноярск» опубликовал видео уличной камеры, которая запечатлела инцидент. На кадрах видно, как эвакуатор заворачивает и задевает два припаркованных автомобиля. В результате ДТП машины получили повреждения.
До этого сообщалось, что в городе Цимлянске Ростовской области 11 апреля сотрудники ДПС избили мотоциклиста, попавшего в ДТП. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как работники ДПС ногами избивают мотоциклиста, лежащего на траве.
По словам очевидцев, четверым медикам пришлось транспортировать пострадавшего мужчину до автомобиля экстренных служб.
Кроме того, в Челябинске произошла массовая драка с битой на проезжей части.
Ранее потоки талых вод унесли часть трассы в Сахалинской области.