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Таран припаркованных машин эвакуаторщиком попал на видео в Красноярске

В Красноярске на видео попало, как эвакуатор протаранил припаркованные машины

В Красноярске мужчина на эвакуаторе протаранил припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Первой от него пострадала «Тойота», которая стояла на повороте и осталась без крыла, капота и бампера», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «ЧП Красноярск» опубликовал видео уличной камеры, которая запечатлела инцидент. На кадрах видно, как эвакуатор заворачивает и задевает два припаркованных автомобиля. В результате ДТП машины получили повреждения.

До этого сообщалось, что в городе Цимлянске Ростовской области 11 апреля сотрудники ДПС избили мотоциклиста, попавшего в ДТП. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как работники ДПС ногами избивают мотоциклиста, лежащего на траве.

По словам очевидцев, четверым медикам пришлось транспортировать пострадавшего мужчину до автомобиля экстренных служб.

Кроме того, в Челябинске произошла массовая драка с битой на проезжей части.

Ранее потоки талых вод унесли часть трассы в Сахалинской области.

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