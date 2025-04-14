Массовая драка с битой на проезжей части попала на видео в Челябинске

В Челябинске на видео попало, как мужчины толпой избили россиянина на дороге

В Челябинске произошла массовая драка на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Вот такая была драка у меня под окнами сегодня ночью. С битами! Из всей компании только водитель был трезвый и развез дебоширов по домам. Чьи хлопцы дрались, неизвестно», — рассказала местная жительница.

Telegram-канал «Новости Челябинска» опубликовал видео с уличной камеры. На кадрах видно, как несколько человек пинают лежащего на заснеженной дороге челябинца.

По информации источника, во время конфликта нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения.

До этого сообщалось, что в городе Цимлянске Ростовской области 11 апреля сотрудники ДПС избили мотоциклиста, попавшего в ДТП. На кадрах видно, как работники ДПС ногами избивают мотоциклиста, лежащего на траве.

По словам очевидцев, четверым медикам пришлось транспортировать пострадавшего мужчину до автомобиля экстренных служб.

Ранее потоки талых вод унесли часть трассы в Сахалинской области.