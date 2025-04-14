«У нас любят сидельцев»: певица Кравец рассказала о будущем Ефремова

Актер Михаил Ефремов будет получать миллионы, участвуя в корпоративах, сообщила aif.ru певица и актриса Алена Кравец.

«У нас любят сидельцев, а он еще и талантливый, — заявила сайту aif.ru живущая на Рублевке бизнеследи, актриса, певица и светская львица Алена Кравец. — Уверена, будет нарасхват и будет получать миллионы. Тем более, на Рублевке. Да, он сейчас будет в тренде. Очень скоро поправит здоровье, отдохнет и будет работать на корпоративах», — сказала Кравец.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Позже Никита Высоцкий пообещал «съездить в дыню» встречавшему Михаила Ефремова журналисту.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее певец Сергей Савин рассказал о душевном состоянии актера.