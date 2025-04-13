«Стыд и чувство вины»: психолог Герман рассказала, с чем столкнется Ефремов после УДО

Психолог и психотерапевт Светлана Герман в интервью aif.ru предположила, что актер Михаил Ефремов может страдать от посттравматического стрессового расстройства и депрессии.

«Даже несколько месяцев в заключении могут повлиять на человека, а пять лет — это срок, способный изменить личность глубоко и зачастую необратимо. Первое, с чем сталкивается человек — это чувство растерянности. Казалось бы, свобода должна радовать, но вместо этого — тревога, страх, отсутствие опоры. Привычный распорядок дня, в котором все строго регламентировано, вдруг исчезает», — отметила она.

Кроме того, Ефремов может испытывать стыд и чувство вины. Возможно возникнут раздражительность и панические атаки, ведь заключенные живут в условиях в состоянии постоянного напряжения, что может закрепиться и после освобождения, сказала Герман.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно, сколько заработали адвокаты Ефремова.