Назван ключевой фактор снижения цен на подержанные авто

Автоэксперт Агаджанов: цены на подержанные авто упадут только при снижении спроса

В России цены на автомобили с пробегом могут снизиться, если спрос на них упадет, сообщил «Известиям» управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов.

«Часто автомобиль приобретается не за ту цену, за которую он выставлялся на продажу, — владелец, оценив уровень спроса именно на его экземпляр, может пойти на уступки. И такие уступки вероятны в конце весны, перед летним спадом спроса и продаж», — сказал эксперт.

По словам специалиста, снижения спроса ожидать не стоит из-за того, что на вторичный рынок приходит все больше людей, которые ранее планировали купить новый автомобиль, но сделали выбор в пользу подержанного.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее были раскрыты причины миллионных скидок на китайские автомобили.