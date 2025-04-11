Стало известно о состоянии девочки, которую авто протащил по дороге в Башкирии

В Башкирии девочка, которую автомобиль протащил по дороге, находится в тяжелом состоянии после операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Сегодня к пациентке по линии санитарной авиации выехал травматолог РДКБ. Он провел операцию и согласовал дальнейшую тактику лечения. На данный момент пациентка по-прежнему находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По информации источника, врачи планируют перевезти пострадавшую в Уфу после того, как ее состояние стабилизируется.

Инцидент произошел в Белебеевском районе. На размещенных в сети кадрах видно, что девочка перебегала дорогу, после чего ее зажевало под колесами автомобиля, который ехал на большой скорости. О состоянии пострадавшей неизвестно.

До этого сообщалось, что в Сочи автомобиль Toyota сбил школьника. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как ребенок выбегает на проезжую часть, где его сбивает белый автомобиль, от чего школьник отлетает на проезжую часть.

Ранее водитель в Батайске врезался в дом из-за сердечной недостаточности.