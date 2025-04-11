В Сочи младшеклассник отлетел от удара Toyota, и это попало на видео

В Сочи на видео попало, как школьник отлетел от удара Toyota

В Сочи автомобиль Toyota сбил школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Восьмилетнего мальчика сбили в Сочи. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Женщина на «Тойоте» ехала по Макаренко и не успела затормозить перед выскочившим ребенком», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как ребенок выбегает на проезжую часть, где его сбивает белый автомобиль, от чего школьник отлетает на проезжую часть.

По информации источника, ребенок не получил серьезных травм: медики осмотрели школьника и отпустили его домой.

До этого сообщалось, что в Башкирии водитель легкового автомобиля врезался в ребенка, который перебегал дорогу. На размещенных в сети кадрах видно, что девочка перебегала дорогу, после чего ее зажевало под колесами автомобиля, который ехал на большой скорости. О состоянии пострадавшей неизвестно.

Кроме того, в Кузбассе электросамокатчики сбили женщину.

Ранее водитель в Батайске врезался в дом из-за сердечной недостаточности.