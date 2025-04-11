Водитель в Батайске врезался в дом из-за сердечной недостаточности

В Батайске водитель протаранил дом и автомобиль Toyota из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Машина протаранила «Тойоту» и врезалась в дом», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, 68-летнему водителю стало плохо за рулем. Он не выжил из-за острой сердечной недостаточности.

До этого сообщалось, что в Иркутске человек в сланцах скользил по обледенелой трассе. Очевидец запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как человек в сланцах скользит по обледенелой дороге. На записи также видно, что из-за гололеда большегрузы встали в длинную пробку.

Кроме того, в Башкирии большегруз врезался в легковушку с двумя детьми. На кадрах видно, как большегруз выезжает на соседнюю полосу движения и сталкивается с легковой машиной.

Ранее голодного тигра в Приморье сняли на видео на трассе.