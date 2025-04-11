В Башкирии «легковушка» протащила девочку по дороге и попала на видео

В Башкирии водитель протащил несколько метров девочку по дороге и попал на видео

В Башкирии водитель легкового автомобиля врезался в ребенка, который перебегал дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«В Белебеевском районе сбили маленькую девочку. Информация уточняется», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что девочка перебегала дорогу, после чего ее зажевало под колесами автомобиля, который ехал на большой скорости. О состоянии пострадавшей неизвестно.

До этого в Кузбассе электросамокатчики сбили женщину.

«Первый пострадавший от электросамокатчиков в Кузбассе в этом сезоне. ЧП произошло в Кемерове, самокатчик пытался скрыться, но был найден полицией», — сообщает Telegram-канал «ЧП. ДТП Новокузнецк».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как двое людей едут на электросамокате и сбивают женщину с сумкой на тротуаре.

Ранее двое россиян помочились под капот автомобиля и попали на видео.