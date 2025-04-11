На видео попало, как россиянин в сланцах скользил по обледенелой трассе в Иркутске

В Иркутске на видео попало, как человек в сланцах скользил по обледенелой трассе

В Иркутске человек в сланцах скользил по обледенелой трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Гололед и пробки на трассе в Иркутске. Нам пишут: на дорогах гололед, на Култуке – затор из большегрузов. Движение затруднено», — говорится в сообщении.

Очевидец запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как человек в сланцах скользит по обледенелой дороге. На записи также видно, что из-за гололеда большегрузы встали в длинную пробку.

До этого сообщалось, что в Башкирии большегруз врезался в легковушку с двумя детьми. На опубликованных в сети кадрах с камеры наблюдения видно, как большегруз выезжает на соседнюю полосу движения и сталкивается с легковой машиной. От удара задняя часть грузовика переворачивается и отлетает в сторону.

По данным Госавтоинспекции региона, в момент столкновения в легковом автомобиле находились двое несовершеннолетних, их и водителя госпитализировали.

Ранее стало известно, что на МКАД столкнулись пять автомобилей.