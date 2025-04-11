В Башкирии на видео попало, как большегруз врезался в легковушку с детьми

В Башкирии большегруз врезался в легковушку с двумя детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«В салоне были дети: появилось видео момента аварии с большегрузом и легковушкой на Нагаевском шоссе», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Телеканал UTV» опубликовал видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как большегруз выезжает на соседнюю полосу движения и сталкивается с легковой машиной. От удара задняя часть грузовика переворачивается и отлетает в сторону.

По данным Госавтоинспекции региона, в момент столкновения в легковом автомобиле находились двое несовершеннолетних, их и водителя госпитализировали.

До этого сообщалось, что на МКАД отвлекшийся на телефон водитель «Газели» врезался в фуру, из-за чего его фургон опрокинулся и проскользил по проезжей части, высекая искры из асфальта. На кадрах видно, как фургон «Газель» из третьей полосы постепенно смещается правее. В соседнем ряду он по касательной столкнулся с проезжающей большегрузной фурой и опрокинулся набок.

Ранее стало известно, что на МКАД столкнулись пять автомобилей.