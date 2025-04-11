В Петербурге началось проектирование КАД-2

Государственная компания «Автодор» начала проектирование первого этапа второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга КАД-2. Об этом сообщил вице-губернатор города Николай Линченко во время конференции по развитию строительного комплекса региона, передает «Интерфакс».

«К проектированию I этапа приступил «Автодор» – это соединения М11 с Мурманским шоссе и со строительством нового моста через Большую Неву. От нашего Вантового моста до следующего моста через Неву, который в составе Мурманского шоссе, — 42 км», — заявил он.

По словам Линченко, строительство первой очереди КАД-2 может быть окончено в 2028—2029 годах.

14 марта прошлого года президент Владимир Путин запустил строительство первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга, напомнив, что об этом мечтал еще бывший петербургский мэр Анатолий Собчак. По оценке Минтранса, новая дорога позволит сократить время в пути между двумя столицами почти до двух часов, а поезда по магистрали будут ходить «каждые 10–15 минут».

Ранее массовое ДТП парализовало движение на КАД в Санкт-Петербурге.