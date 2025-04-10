Стало известно, когда КамАЗ начнет выпуск беспилотных грузовиков

Автопроизводитель КамАЗ начнет серийно выпускать грузовые беспилотные автомобили в 2028 году. Об этом объявил гендиректор челнинского автогиганта Сергей Когогин.

«В проекте, который реализуется на М-11 и на ЦКАД, мы от стадии пилотных образцов постепенно переходим к стадии предпромышленного внедрения – автомобили на М-11 и ЦКАД можно уже назвать предсерийными образцами. Это машины, близкие к тем, которые пойдут в серийное производство к 2028 году», - сказал Когогин.

9 апреля на подмосковной ЦКАД запустили движение грузовиков, которые будут работать в полностью беспилотном режиме.

В 2023 году грузовые высокоавтоматизированные автомобили начали ездить на дороге М-11 «Нева». При этом в следующем году планируют запустить их движение и на М-12 «Восток».

Также, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что трассы М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина» будут готовы принять беспилотные автомобили после дооснащения всеми необходимыми для этого технологиями.

«У нас и сегодня на трассе М-4 «Дон» автомобили легковые, правда, «Яндекса», тоже уже работают в режиме беспилотника», — отметил Петушенко.

Председатель правления госкомпании «Автодор» добавил, что на сегодняшний день из пяти тысяч километров дорог, которые находятся в ведении госкомпании, 96% готовы для того, чтобы по ним ездили беспилотники.

Ранее стало известно, что Россия впервые введет ГОСТы для беспилотных автомобилей.