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Россия впервые введет ГОСТы для беспилотных автомобилей

Росстандарт: ГОСТы на автономные автомобили появятся в 2025 году
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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

ГОСТы для автономных автомобилей будут приняты в России до конца 2025 года. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

«Первые ГОСТы собственно автономных транспортных средств появятся уже к концу этого года. В частности, сейчас ведется разработка нескольких стандартов. Все они относятся к колесным транспортным средствам с высокой степенью автоматизации управления категории «А», оснащенным автоматизированными системами вождения», — сказал Шалаев.

Новые стандарты коснутся автоматизированных транспортных средств с системами автономного вождения, которые не предоставляют человеку возможности вмешиваться в управление во всех ситуациях, а также во всех дорожных, погодных и прочих условиях, уточнил чиновник.

Эти стандарты создаются с учетом опыта стандартизации технологий искусственного интеллекта, а также прочих видов беспилотного транспорта, добавил он.

Подробнее о нововведениях в техническом регулировании автотранспорта в России читайте в эксклюзивном интервью Антона Шалаева «Газете.Ru».

Ранее Росстандарт анонсировал возобновление программы краш-тестов RuNCAP.

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