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Стало известно, когда беспилотные авто смогут ездить по М-1 и М-3

«Автодор»: беспилотные авто смогут ездить по М-1 и М-3 после дооснащения дорог
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Sergii Kozii/Shutterstock/FOTODOM

Трассы М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина» будут готовы принять беспилотные автомобили после дооснащения всеми необходимыми для этого технологиями. Об этом сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает РИА Новости.

«У нас и сегодня на трассе М-4 «Дон» автомобили легковые, правда, «Яндекса», тоже уже работают в режиме беспилотника», — отметил Петушенко.

Председатель правления госкомпании «Автодор» добавил, что на сегодняшний день из пяти тысяч километров дорог, которые находятся в ведении госкомпании, 96% готовы для того, чтобы по ним ездили беспилотники.

Среди прочего Петушенко отметил, что трасса М-12 от Москвы до Казани полностью готова для движения по ней беспилотников, а с учетом продления дороги до Екатеринбурга «Автодор» и Росавтодор также должны довести оставшиеся участки до такой возможности.

До этого в «Автодор» сообщили, что число проездов на платных дорогах «Автодора» в прошлом году выросло на треть до 379 млн. В госкомпании уточнили, что это связано с открытием в 2023 году сразу нескольких новых участков на трассе, что позволило полностью организовать движение на дороге от Москвы до Казани.

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