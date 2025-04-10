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«Алкоголь умеет ждать»: нарколог Казанцев заявил о возможном срыве Ефремова

Нарколог Казанцев: Ефремов будет держаться, но алкоголь умеет ждать
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Евгений Биятов/РИА Новости

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью woman.ru о Михаиле Ефремове заявил,что одного ограничения свободы в вопросе излечения от алкогольной зависимости недостаточно.

«В наркологии есть понятие — место, исключающее употребление алкоголя. Когда человека искусственно ограничивают и он вынужден остановиться. Вот и для Ефремова таким местом стала тюрьма. Могу сказать, что риск нового срыва очень велик. Первое время, конечно, будет держаться, так как надо отмечаться и так далее. Но алкоголь, как и любой наркотик, умеет ждать», — сказал врач.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии и он отправился в Москву.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее врач рассказал о вреде курения для Ефремова.

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