«Вы здоровы, граждане?»: актриса Поплавская пристыдила журналистов, следящих за Ефремовым

Яна Поплавская возмутилась журналистами, дежурившими у квартиры Михаила Ефремова. Об этом актриса написала в своем Telegram-канале.

«Отловить курьера у квартиры Михаила Ефремова и заглянуть в пакет с его едой. Вы здоровы, граждане? При всем отношении к Ефремову, дежурить в подъезде, заглядывать в замочную скважину... а может спровоцировать еще, как спровоцировали Влада Галкина, чтобы «дядя Миша» вышел из себя и нарушил условия УДО», — написала в своем посте Поплавская.

По ее словам, если лечить общество, то начинать надо с медиа, причем с главных редакторов, которые дают своим подчиненным подобные задания.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии и он отправился в Москву.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее врач рассказал о вреде курения для Ефремова.