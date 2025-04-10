Во Владивостоке электромобиль на зарядке сгорел за считанные минуты

Во Владивостоке за несколько минут сгорел оставленный на зарядке электромобиль. Об этом сообщает Amur Mash.

Как пишет Telegram-канал, Nissan Leaf был припаркован на электростанции на улице Некрасовской.

По предварительной информации, из-за короткого замыкания транспортное средство загорелось. Огонь его полностью уничтожил.

В конце марта в Германии семь автомобилей Tesla сгорели на парковке автосалона американской марки. Местным жителям из-за сильного задымления рекомендовали закрыть двери и окна. Остовы сгоревших машин эвакуировала специализированная компания. На фото с места происшествия видно, что от огня пострадало и само здание автосалона: у него оплавились ворота. Ущерб оценивается в сотни тысяч евро. До этого стало известно о массовых поджогах автомобилей Tesla в США и протестах против компании Илона Маска.

Ранее в России создали электромобиль для посиделок со спиртным.