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В России создали электромобиль для посиделок со спиртным

В Люберцах продали мобильный стол для распития алкоголя за 270 тысяч рублей
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Авито

В подмосковных Люберцах создали первый «бухаломобиль» — его уже продали за 270 тыс. рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Пpoгулoчный самoдeльный электромобиль на шесть-восемь чeловeк. Скорoсть огpаничeнa 10-15 км/чac, тopг. Была идея постaвить ceй уникальный аппаpaт в aвтocaлoн и pасслaблять покупатeлeй, cpeди нoвыx автомoбилeй, потoм была идeя катaть пoкупателeй пo свежепoстрoeннoму пoсeлку. Ho автoсaлoнa нет и поселка тоже», — говорится в публикации.

По данным издания REGIONS, «бухаломобиль» создал еще в 2015 году местный блогер, которые любит делать из железа различные аппараты для хозяйственных нужд. Автор объявления Людмила рассказала, что электромобиль вызвал ажиотаж среди онлайн-пользователей и СМИ и уже нашел своего покупателя.

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