Стало известно, сколько россиян сменили резину из-за снега в апреле

Авто Mail: каждый десятый водитель в РФ решил менять резину из-за снега в апреле

В России 59% водителей, проживающих в областях, где выпал снег в апреле, уже успели «переобуться» в летнюю резину. Об этом пишет портал «Авто Mail.ru» со ссылкой на результаты собственного опроса. В нем поучаствовали 2,7 тыс. человек.

«Соответственно, 41% водителей пока не меняли зимние шины на летние. При этом внепланово переобувать машину «из лета» обратно «в зиму» отправился каждый десятый автовладелец или 10% от преждевременно перешедших на летнюю резину», — передает издание.

6 апреля на столицу обрушился мощный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков, в области — более половины.

Также синоптики прогнозируют, что зимняя погода сохранится в Москве до конца недели, потепление придет только на следующей неделе.

Ранее были названы автомобили, с которыми россияне не готовы расстаться.