Названы автомобили, с которыми россияне не готовы расстаться

Перечислены шесть автомобилей, с которыми россияне расстаются реже всего

Дольше всего российские автовладельцы не расстаются с моделями Volkswagen, Ford, SEAT, Renault и Lada. Об этом свидетельствуют данные исследования «Ренессанс Страхования» и автомобильного холдинга «Автодом», которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«В тройку моделей-лидеров по наибольшему среднему сроку владения вошли Volkswagen Caddy (почти 6 лет), Ford Galaxy (5 лет) и SEAT Altea (4,7 года). Из отечественных моделей дольше всего не готовы продавать «ВАЗ-2107» (средний срок владения более 3 лет)», — говорится в исследовании.

В список также вошли модели Renault Scenic и Ford Kuga.

Исследование показало, что в лидерах марок, с машинами которых российские автовладельцы не хотят расставаться, первые места заняли Renault, Peugeot и Hyundai.

В то же время быстрее всего жители РФ избавляются от таких моделей, как Daewoo Matiz и Nexia (через 2,8 года), Lada Priora (2,8 года), «ВАЗ-2115» (2,7 года), Geely Emgrand (2,7 года),«ВАЗ-2110» (2,7 года) и Lifan Solano (2,5 года).

Ранее были названы четыре модели авто с высоким риском угона.