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«АвтоВАЗ» сравнил свои автомобили с китайскими

Соколов: «АвтоВАЗ» не уступает китайскому автопрому
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Средний уровень локализации моделей Lada сейчас составляет более 90%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Средний уровень локализации автомобилей бренда Lada сегодня составляет более 90%. Если мы говорим о Niva — это 99,5%. Даже, наверное, по Legend - 99,8%», — сказал Соколов.

По его словам, «АвтоВАЗ» не уступает китайскому и мировому автопрому в линейке автомобилей класса B и B+.

До этого «АвтоВАЗ» в своем Telegram-канале «Поладим с Lada» рассказал, почему на автомобилях Lada нет турбомоторов.

«Опыт показал, что нельзя сделать турбомотор с помощью простой установки турбокомпрессора на атмосферный двигатель. Придется почти полностью «перелопатить» базовый мотор: поменять материалы, систему смазки, охлаждения. В итоге турбодвигатель выйдет дороже атмосферного на 50%», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что нельзя и просто применить турбомотор на серийной машине вместо атмосферного. Для этого потребуется внести серьезные изменения в конструкцию. В итоге автомобиль может подорожать в два раза. Кроме того, турбомоторы очень чувствительны к качеству сервиса и расходников.

Ранее сообщалось, что продажи новых Lada рухнули на 33% в марте.

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