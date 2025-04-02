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Продажи новых Lada рухнули на 33% в марте

Продажи «АвтоВАЗа» в марте снизились на 33%
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АВТОВАЗ

«АвтоВАЗ» отчитался о продажах автомобилей Lada в марте 2025 года. По сравнению с тем же месяцем 2024-го они упали на треть.

В марте завод реализовал 28,7 тыс. автомобилей Lada, что на 33% меньше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с февралем 2025-го продажи Lada увеличились на 7%.

За месяц было реализовано 11,8 тыс. Lada Granta, 7,1 тыс. Lada Vesta, 1,9 тыс. пассажирских Lada Largus и еще 918 фургонов этой модели. Продажи внедорожников Lada Niva Legend в марте составили почти 3 тыс. единиц, Niva Travel — 3,4 тыс.

Легкие коммерческие автомобили Lada разошлись тиражом 1,5 тыс. машин.

Падение продаж Lada оказалось меньше, чем в целом по рынку: он в марте упал на 44,4%, отмечается в сообщении «АвтоВАЗа».

Ранее в России резко подешевели автомобили Dongfeng.

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