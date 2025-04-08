«Это страшно»: дилер пожаловался на массовые обращения по ремонту китайских авто

Уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым китайским автобрендам составляет 50%. Об этом заявила генеральный директор автохолдинга Verra Анна Бояршинова на конференции «Россия – Китай». Запись опубликовал Telegram-канал «Автопоток».

«На данный момент уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым брендам достигает 50%. Это огромное количество, это страшно. Плюс очень много возвратов. Мне пришлось расширить юридическую службу в 10 раз, чтобы бороться с клиентским терроризмом и работать с претензиями по качеству», — сообщила Бояршинова.

Бояршинова при этом отметила, что важно на государственном уровне ограничить приход на российский рынок автокомпаний без продуманной стратегии развития.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Кроме того, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что желавшие купить машину китайского бренда россияне уже это сделали, поэтому распродать весь объем завезенных авто не удается.

Ранее были названы девять китайских автобрендов, которые в ближайшее время появятся в России.