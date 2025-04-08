Shacman запустит процедуру реэкспорта из России из-за санкций Росстандарта

No Limits: Shacman вернет отозванные в России грузовики в Китай

Грузовые автомобили Shacman, отозванные с российского рынка, планируется вернуть в Китай, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Shacman планирует отозванные в России автомобили вернуть в Китай. Представители Shacman сообщили, что несут большие убытки, поскольку, по их словам, Росстандарт умышленно затягивает процедуру согласования отзыва автомобилей», - говорится в сообщении канала.

Также, представители компании заявили, что против них была проведена некая недобросовестная акция, итогом которой стал отзыв автомобилей с рынка.

В феврале 2025 года «Шакман Моторс» остановила продажи грузовиков Shacman типа SX3258 на фоне его возможного несоответствия требованиям безопасности.

Позже «Росстандарт» назвал точные причины, по которым в России был введен запрет на продажу грузовых автомобилей Shacman в России.

«Было выявлено несоответствие транспортных средств Shacman типа SX3258 целому ряду обязательных требований, предъявляемых к колесным транспортным средствам, а именно в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и т.д.», — говорилось в сообщении ведомства.

Всего в Россию было ввезено 15 тыс. потенциально опасных грузовых автомобилей Shacman типа SX3258, из которых 2,2 тыс. уже эксплуатируются.

Ранее стало известно, что китайский Shacman мог обмануть госорганы при сертификации в России.