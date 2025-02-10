На фоне проверки Генпрокуратуры Shacman прервал продажи проблемного грузовика

Компания «Шакман Моторс» остановила продажи одного из типов грузовиков Shacman на фоне его возможного несоответствия требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте Shacman в России.

В связи с проверкой поступившей информации о возможном несоответствии выпущенных в обращение транспортных средств Shacman типа SX3258 категории N3G требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, Общество с ограниченной ответственностью «Шакман Моторс» приняло решение о временной приостановке реализации транспортных средств типа SX3258 категории N3G», — отмечается в сообщении.

Далее следует перечисление индексов 18 модификаций этой модели.

О необходимости жестко проверять китайских автопроизводителей на соответствие их продукции сертификационным требованиям заявил 5 февраля министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«Нужна более жесткая работа по сертификации и проверке соответствия машин из серийных партий», — сказал министр на заседании Госсовета РФ.

После этого стало известно, что Генпрокуратура на февраль 2025 года запланировала проверку ООО «Шакман Моторс», представляющего в России китайский бренд Shacman.

Ранее стало известно, что сотрудники Минобороны РФ начали пользоваться китайскими седанами Kaiyi E5.