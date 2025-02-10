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На фоне проверки Генпрокуратуры Shacman прервал продажи проблемного грузовика

Shacman остановил продажи проблемного грузовика на фоне претензий Генпрокуратуры
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Shaanxi Automobile Group Co

Компания «Шакман Моторс» остановила продажи одного из типов грузовиков Shacman на фоне его возможного несоответствия требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте Shacman в России.

В связи с проверкой поступившей информации о возможном несоответствии выпущенных в обращение транспортных средств Shacman типа SX3258 категории N3G требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, Общество с ограниченной ответственностью «Шакман Моторс» приняло решение о временной приостановке реализации транспортных средств типа SX3258 категории N3G», — отмечается в сообщении.

Далее следует перечисление индексов 18 модификаций этой модели.

О необходимости жестко проверять китайских автопроизводителей на соответствие их продукции сертификационным требованиям заявил 5 февраля министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«Нужна более жесткая работа по сертификации и проверке соответствия машин из серийных партий», — сказал министр на заседании Госсовета РФ.

После этого стало известно, что Генпрокуратура на февраль 2025 года запланировала проверку ООО «Шакман Моторс», представляющего в России китайский бренд Shacman.

Ранее стало известно, что сотрудники Минобороны РФ начали пользоваться китайскими седанами Kaiyi E5.

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