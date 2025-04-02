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Китайский Shacman мог обмануть госорганы при сертификации в России

Росстандарт: Shacman мог использовать «золотой образец» на сертификации
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Shaanxi Automobile Group Co

Китайский производитель грузовиков Shacman, одна из моделей которого была запрещена для продажи в России, мог подменить автомобиль после сертификации в процессе вывода на российский рынок. Такое предположение в интервью с «Газетой.Ru» высказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

«То, что мы сейчас видим в ситуации с Shacman, есть предположение, что, исходя из тех документов, которые у нас есть, на которые были получены одобрения типа транспортного средства, в нашем понимании для сертификации использовался «золотой образец», — сказал Шалаев.

В сертификационной практике «золотым образцом» называют предоставляемый на испытания экземпляр, который полностью соответствует всем требованиям безопасности, пояснил он. В дальнейшем, после получения необходимых документов, компания вносит изменения в конструкцию, что является нарушением, указал глава Росстандарта.

Подробнее о соответствии автомобилей в России требованиям безопасности читайте в эксклюзивном интервью Антона Шалаева «Газете.Ru».

Ранее глава Росстандарта анонсировал перезапуск национальной системы краш-тестов RuNCAP.

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